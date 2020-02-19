Мэр Лысенко объявил Сумы городом ровных дорог

На встрече присутствовали заместитель городского головы, управляющий делами исполнительного комитета Степан Пак, директор департамента инфраструктуры Александр Журба, директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера и советник главы Сум Анатолий Бондарь.
«Я хочу, чтобы наши совещания были максимально публичными, а жители проинформированы о выполненных и запланированных ремонтных работах. Задача на 2020 год - отремонтированные дороги более чем 20 улицах. От дорожников требую своевременной и качественной работы. Выражение «Город Сумы - город равных дорог» является принципом нашей деятельности», - отметил Александр Лысенко.
Начали совещание по обсуждению перечня объектов дорожной инфраструктуры, куда включили дороги, которые требуют ремонта в первую очередь в текущем году, главный из таких - ул. Харьковская и предложения жителей Сум.
«В 2020 году мы в первую очередь должны отремонтировать автодорогу на ул. Боровой, что на Химгородке, ведь там достаточно большой поток транспорта. Также нужно обратить внимание на ул. Привокзальная, а именно на участок при повороте на Луку и Барановку, что между двумя путепроводами. И завершить ремонт на ул. Ильинская, поскольку в прошлом году дошли только до ул. Даниила Галицкого. На данные работы в этом году запланировано 5,3 млн гривен. В дальнейшем мы также должны выйти на ремонт ул. Белопольское шоссе и ул. Нижнесыроватская. Кроме этого, мы должны отреагировать на просьбу жителей - разгрузить дорогу в районе ул. Гетманский и пер. Косовщинский путем создания объездного пути. Не забываем и об ул. Брянская, где на заводе работает около 900 человек, думаю летом можно приступить к этому объекту», - отметил мэр.
По проведению ремонтных работ на ул. Харьковский, директор департамента инфраструктуры Александр Журба сообщил, что тендер по данному объекту уже проведен, и вскоре будет назван победитель.
По словам директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры, на выполнение работ по ремонту дорог на предприятии запланировано задействовать не менее пяти бригад. Еще две будут в резерве и в любой момент, согласно поставленным задачам, смогут приступить к работе. В планах коммунального предприятия сформировать еще и шестую бригаду, которая параллельно будет выполнять мелкие работы, вроде ремонта подъездных путей, в частности, в детские летние лагеря. Попутно, директор предприятия доложил и о том, что уже с 25 апреля начнет свою работу асфальтный завод. Изменится и качество работы, в частности, рабочие будут укладывать новый вид асфальтобетона с помощью нового современного асфальтоукладчика.
В конце совещания было дано поручение директору департамента инфраструктуры Александру Журбе определить конечный срок выполнения ремонтных работ и обратить внимание на дорожную разметку; заместителю городского головы Степану Пака проработать вопрос проблемных дорожных объектов с начальником отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко, в том числе в частном секторе, и предоставить соответствующие замечания и предложения.
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