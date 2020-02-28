Камера зафиксировала церковного вора в Сумах (видео)

«Сделаем негодяя известным», - сообщается в электронном письме, пишет 0542.ua.
Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник проник в чужое жилье и похитил оттуда электроинструменты на сумму 13 тыс. гривен....
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Тонну зерна похитили из склада местного фермера двое жителей села Николаевка на Бурынщине....
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