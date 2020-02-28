Камера зафиксировала церковного вора в Сумах (видео) 12 марта в 17.18 во время вечернего богослужения в Серафимо-Сергиевском храме в г. Сумы неизвестный украл деньги, пожертвования на строительство храма.

«Сделаем негодяя известным», - сообщается в электронном письме, пишет 0542.ua.