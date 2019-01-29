Первая Дисциплинарная палата ВCП отстранила сумскую судью Согласно решению Первой Дисциплинарной палаты, отстранена от правосудия Надежда Спиридонова.

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 13 марта принял решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и освобождении от должности Спиридоновой Надежды Александровны. Об этом сообщает пресс-центр ВСП.

«Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 13 марта, судья Хозяйственного суда Сумской области Спиридонову Надежда Александровна отстранена от правосудия», - говорится в сообщении ВСП.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решение об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.