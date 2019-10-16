В Сумах парню могут дать 5 лет за танцы на полицейской машине (видео) Экипаж реагирования полиции охраны прибыл на срабатывание «тревожной кнопки» к одному из центральных универмагов областного центра. Пока правоохранители отрабатывали ситуацию, их служебный автомобиль стал объектом внимания нескольких парней.

В результате, когда полицейские вернулись к машине, они нашли ее поврежденной и грязной.

Чтобы выяснить, что произошло в их отсутствие, экипаж просмотрел записи видеорегистратора машины и камер видеонаблюдения торгового заведения. И установили, что у машины находились несколько молодых людей. Один из них сначала фотографировался у авто, а потом другой залез на крышу и стал... танцевать, а один из его товарищей снимал эти действия на телефон.

В конце концов они пошлb по своим делам дальше, однако «танцору» остаться безнаказанным не удалось. Его уже нашли и доставили в Сумской отдел полиции, где в настоящее время он общается со следователями. Его действия квалифицированы в соответствии с признаками ч.1 ст. 296 УК Украины как хулиганство, и начато уголовное производство.

Поэтому, хвастовство может стоить молодому человеку до 5 лет ограничения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.