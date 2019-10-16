В Сумах парню могут дать 5 лет за танцы на полицейской машине (видео)

В результате, когда полицейские вернулись к машине, они нашли ее поврежденной и грязной.
Чтобы выяснить, что произошло в их отсутствие, экипаж просмотрел записи видеорегистратора машины и камер видеонаблюдения торгового заведения. И установили, что у машины находились несколько молодых людей. Один из них сначала фотографировался у авто, а потом другой залез на крышу и стал... танцевать, а один из его товарищей снимал эти действия на телефон.
В конце концов они пошлb по своим делам дальше, однако «танцору» остаться безнаказанным не удалось. Его уже нашли и доставили в Сумской отдел полиции, где в настоящее время он общается со следователями. Его действия квалифицированы в соответствии с признаками ч.1 ст. 296 УК Украины как хулиганство, и начато уголовное производство.
Поэтому, хвастовство может стоить молодому человеку до 5 лет ограничения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
На линию 102 поступило сообщение о срочной помощи. Мужчина сообщил, что неизвестный с ножом на проспекте Михаила Лушпы, напал на...
Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 24-летнего жителя Глуховского района, который бросил в полицейского бутылку с...
Утренний рейс троллейбуса № 161, следовавшего по маршруту № 7, завершился для пассажиров и экипажа неприятным «сюрпризом»....
По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который из пневматического пистолета обстрелял таксиста....
В Сумах задержали мужчину, который совершил около 20 выстрелов в таксиста....