Сезон для БК «СумДУ» завершен

После того, как 11 марта Кабинет Министров Украины принял решение о введении карантина из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса, которое, в частности, рекомендует ограничить проведение спортивных соревнований, 12 марта в онлайн режиме состоялось экстренное заседание исполкома Федерации баскетбола Украины, на котором было принято ряд важных вопросов относительно проведения официальных соревнований под эгидой ФБУ в условиях распространения в мире коронавируса COVID-19.
В том числе были завершены мужской и женский чемпионаты Украины в Суперлиге и высшей лиге. Победителей и призеров турниров определили на момент экстренного завершения.
Таким образом чемпионом Украины среди мужчин стал «Днепр» (20 побед – 5 поражений), серебряным призером «Киев-Баскет» (17-6), бронзовым – каменский «Прометей» (16-8).
Среди женщин на первом месте «Киев-Баскет» (17-0), на втором – киевское «Динамо-НПУ» (9-7), на третьем – «Ривне-ОШВСМ» (9-8).
В мужской высшей лиге, где выступает БК «СумДУ» определили победителей групп.
Первую выиграл «Кривой Рог КНУ-КГПУ-Прометей-2», вторую – «Тернополь-ТНЭУ». БК «СумДУ» занял третье место в группе 1 и шестое в общем рейтинге высшей лиги. У сумских баскетболистов16 побед и 8 поражений.
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