Сумские велосипедисты убрали мусор с обочины на въезде в город и собираются продолжить (видео) 13 марта всего двое сумских велосипедистов убрали более 50 метров обочины на въезде в город со стороны Роменской.

Об этом в Фейсбуке написала известная в Сумах веломарафонка Марина Мороз.

«БРОСАЮ ВЫЗОВ!

Все, кто не безразличен к городу, в котором живёт.

PS. Сегодня все вышло спонтанно.

Снова и снова видеть этот «срач», когда едешь домой...

Почти случайно в рюкзаке оказались мусорные пакеты, которые купили с ещё пару недель назад.

Думали заняться этим ещё в феврале, но как-то с погодой не сложилось!», - написала она, предложив всем сумчанам последовать их примеру и пообещала продолжить в воскресенье.

Общественная организация «ВелоСумщина» предлагает велосипедистам присоединиться к акции:

«Всем привет! Этим воскресеньем предлагаем прокатиться околицами Сум, от Химпрома до Степановки.

Темп раскаточный, неспешный, по последнему.

Принимаем вызов и по пути совершим благое дело, а именно закончим уборку нашего лица города – въезд со стороны Киевской трассы!».

Встреча возле АТБ на Ахтырской в 10.00.