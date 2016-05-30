Сумские велосипедисты убрали мусор с обочины на въезде в город и собираются продолжить (видео)

Об этом в Фейсбуке написала известная в Сумах веломарафонка Марина Мороз.
«БРОСАЮ ВЫЗОВ!
Все, кто не безразличен к городу, в котором живёт.
PS. Сегодня все вышло спонтанно.
Снова и снова видеть этот «срач», когда едешь домой...
Почти случайно в рюкзаке оказались мусорные пакеты, которые купили с ещё пару недель назад.
Думали заняться этим ещё в феврале, но как-то с погодой не сложилось!», - написала она, предложив всем сумчанам последовать их примеру и пообещала продолжить в воскресенье.
Общественная организация «ВелоСумщина» предлагает велосипедистам присоединиться к акции:
«Всем привет! Этим воскресеньем предлагаем прокатиться околицами Сум, от Химпрома до Степановки.
Темп раскаточный, неспешный, по последнему.
Принимаем вызов и по пути совершим благое дело, а именно закончим уборку нашего лица города – въезд со стороны Киевской трассы!».
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