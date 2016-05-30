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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:37400

Сумские велосипедисты убрали мусор с обочины на въезде в город и собираются продолжить (видео)

13 марта всего двое сумских велосипедистов убрали более 50 метров обочины на въезде в город со стороны Роменской.

Об этом в Фейсбуке написала известная в Сумах веломарафонка Марина Мороз.

«БРОСАЮ ВЫЗОВ!

Все, кто не безразличен к городу, в котором живёт.

PS. Сегодня все вышло спонтанно.

Снова и снова видеть этот «срач», когда едешь домой...

Почти случайно в рюкзаке оказались мусорные пакеты, которые купили с ещё пару недель назад.

Думали заняться этим ещё в феврале, но как-то с погодой не сложилось!», - написала она, предложив всем сумчанам последовать их примеру и пообещала продолжить в воскресенье.

Общественная организация «ВелоСумщина» предлагает велосипедистам присоединиться к акции:

«Всем привет! Этим воскресеньем предлагаем прокатиться околицами Сум, от Химпрома до Степановки.

Темп раскаточный, неспешный, по последнему.

Принимаем вызов и по пути совершим благое дело, а именно закончим уборку нашего лица города – въезд со стороны Киевской трассы!».

Встреча возле АТБ на Ахтырской в 10.00.

Общество Уборка мусора

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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