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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:54855

От коронавируса умерла еще одна украинка

В итальянской провинции Брешиа 13 марта умерла украинка, у которой ранее диагностировали инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщает МИД Украины, информирует Радіо Свобода.

Представитель МИД в комментарии «Украинским новостям» рассказала, что женщину госпитализировали несколько дней назад с подозрением на обострение сердечно-сосудистых болезней.

12 марта у нее диагностировали инфицирование коронавирусом.

В Украине в настоящее время подтверждены лабораторно три случая коронавирусного заболевания: один – в Житомирской области, два – в Черновицкой. 13 марта стало известно о первой смерти от заболевания коронавирусом: умерла пациентка, госпитализированная в Житомирской области.

12 марта в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения распространения COVID-19. Он продлится три недели – с 12 марта по 3 апреля.

Тем временем, в Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса. Это – 71-летняя женщина из Житомирской области.

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан, сообщил Алексей Данилов.

Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться в Китае в декабре 2019 года.

2019-nCov (COVID-19) принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни – легкое, в некоторых – с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливают.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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