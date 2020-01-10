На Сумщине пьяный рецидивист угнал мопед прямо из магазина

Получив информацию, на указанное место происшествия немедленно выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции Тростянецкого отделения полиции.
«Наша группа взяла «на борт» заявителя и вместе с ним отправилась за злоумышленником, - комментирует ситуацию Дмитрий Станишевский, начальник Тростянецкого отделения полиции. - После непродолжительного преследования мужчину догнали и остановили. Туда же прибыла и следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт преступления и выяснила личность злоумышленника. Это оказался 60-летний житель района, ранее неоднократно судимый за совершение краж».
Сам угонщик мотивы такого поступка объяснить не сумел, поскольку был сильно пьян. Мотороллер правоохранители изъяли и вернули владельцу.
Его действия следователи квалифицировали по признакам ч.1 ст. 289 УК Украины как незаконное завладение транспортным средством. И открыли уголовное производство, в рамках которого выясняют все обстоятельства преступления. За содеянное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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