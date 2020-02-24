Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:17495

Сумские патрульные обнаружили 22 технически неисправных маршрутки, которые продолжали перевозить пассажиров

22 технически неисправных пассажирских транспортных средства обнаружили патрульные во время проведения комплекса профилактических мероприятий.

В феврале сотрудниками управления патрульной полиции, городского совета и Укртрансбезпеки проводились профилактические мероприятия под названием «Перевозчик Зима-2020». Их цель - предупреждение аварийности на пассажирском транспорте и профилактика соблюдения водителями автобусов ПДД.

За период проведения мероприятий инспекторы осмотрели более 300 единиц пассажирского автомобильного транспорта и составили более 90 административных материалов за нарушение требований действующего законодательства Украины в сфере безопасности дорожного движения. Наиболее распространенное нарушение - управление технически неисправным автобусом.

Уважаемые перевозчики и водители, помните! Ежедневно сотни людей, пользуясь вашими услугами, доверяют вам свою жизнь и здоровье, соблюдайте ПДД, будьте внимательными и осторожными, следите за техническим состоянием свои транспортных средств.

Право Маршрутки

По тематике

Вчера 13:38

Маршрутчики под кайфом и дальше будут возить сумчан

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Медицинское обследование водителей сумских маршруток»....

Борьба с коронавирусом: будут ли в Сумах дезинфицировать маршрутки?
06.03.2020 11:03

Борьба с коронавирусом: будут ли в Сумах дезинфицировать маршрутки?

В Сумах с частными перевозчиками говорили о дезинфекции общественного транспорта....

02.03.2020 14:36

Сумчане требуют снижения тарифов на проезд в «гробах на колесах»

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Уменьшение стоимости проезда, пока не будут улучшены условия проезда»....

Сумского маршрутчика оштрафовали за непрозрачную рекламу
28.02.2020 11:43

Сумского маршрутчика оштрафовали за непрозрачную рекламу

Второй апелляционный административный суд подтвердил законность проведенного мероприятия государственного контроля и примененных штрафных санкций к перевозчику в размере 13566 грн....

24.02.2020 16:21

В сумских маршрутках идет дождь (видео)

Видео капающей воды с потолка маршрутки № 52 выложили в Фейсбуке....

Новости

Завтра - решающий матч для сумских футзалистов (трансляция)
Вчера 09:17
В Сумах таки объявили карантин
12.03.2020 09:54
На Сумщине новый губернатор 1
11.03.2020 14:39
В Сумах горела Чешка (видео)
Сегодня 15:21
На Сумщине полиция задержала организаторшу подпольной нарколаборатории
Сегодня 12:28
В Шостке правоохранители обнаружили место накопления крупной партии нелегальных сигарет
Сегодня 12:18
Вторая лига: «Сумыхимпром-СДПУ» вышел в четвертьфинал
Сегодня 11:26
Сумские велосипедисты убрали мусор с обочины на въезде в город и собираются продолжить (видео)
Сегодня 09:37
В Сумах задержали ночных грабителей (видео)
Сегодня 09:27
Сумские патрульные обнаружили 22 технически неисправных маршрутки, которые продолжали перевозить пассажиров
Сегодня 09:17
В Ахтырке фейковый врач выманил у пенсионерки 10 тыс. долларов
Сегодня 09:07
На Сумщине пьяный рецидивист угнал мопед прямо из магазина
Сегодня 09:03
view counter

Статьи

Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
Вчера 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Роботу Суспільного заблоковано: арештовані всі рахунки
28.02.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.