Сумские патрульные обнаружили 22 технически неисправных маршрутки, которые продолжали перевозить пассажиров

В феврале сотрудниками управления патрульной полиции, городского совета и Укртрансбезпеки проводились профилактические мероприятия под названием «Перевозчик Зима-2020». Их цель - предупреждение аварийности на пассажирском транспорте и профилактика соблюдения водителями автобусов ПДД.
За период проведения мероприятий инспекторы осмотрели более 300 единиц пассажирского автомобильного транспорта и составили более 90 административных материалов за нарушение требований действующего законодательства Украины в сфере безопасности дорожного движения. Наиболее распространенное нарушение - управление технически неисправным автобусом.
Уважаемые перевозчики и водители, помните! Ежедневно сотни людей, пользуясь вашими услугами, доверяют вам свою жизнь и здоровье, соблюдайте ПДД, будьте внимательными и осторожными, следите за техническим состоянием свои транспортных средств.
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