В Сумах задержали ночных грабителей (видео) Ночью, недалеко от железнодорожного вокзала, двое неизвестных отобрали у мужчины мобильный телефон, после чего попытались скрыться.

Около 4 утра на оперативную линию «102» поступило сообщение от мужчины о том, что возле железнодорожного вокзала неизвестные забрали его мобильный телефон Xiaomi. Пострадавший также указал приметы нападавших.

Получив на служебный планшет информацию о событии группа реагирования управления полиции охраны в Сумской области подключилась к поиску подозреваемых. Уже через несколько минут, обследуя близлежащие улицы, по указанным приметам правоохранители задержали двух мужчин. Ими оказались местные, которые возвращались домой после празднования дня рождения одного из них. Пострадавший сразу узнал собственный телефон и нападающих искренне благодаря правоохранителям за оперативность.

Сейчас грабители задержаны в порядке ст. 208 УПК. По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.