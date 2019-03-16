Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:26311

Вторая лига: «Сумыхимпром-СДПУ» вышел в четвертьфинал

13 марта в Сумах прошла повторная игра 1/8 финала чемпионата Украины по футзалу во второй лиге.

В спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко «Сумыхимпром-СДПУ» принимал сумскую «Технологию». Игра прошла без зрителей и без трансляции. Матч завершился боевой ничьей 5:5, которая вывела в следующий раунд «химиков-педагогов» за счет «выездной» победы 4:3, добытой двумя днями ранее в этом же зале.

Спорт Футзал

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Матч «Food Centre-СумГУ» - «Энергия» пройдет без зрителей
12.03.2020 10:31

Матч «Food Centre-СумГУ» - «Энергия» пройдет без зрителей

Заключительный матч первого этапа чемпионату Украины по футзалу в Экстра-лиге сумская команда вынуждена провести без зрителей из-за эпидемии коронавируса в...

В субботу решающий матч для сумских футзалистов
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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