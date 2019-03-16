Вторая лига: «Сумыхимпром-СДПУ» вышел в четвертьфинал

В спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко «Сумыхимпром-СДПУ» принимал сумскую «Технологию». Игра прошла без зрителей и без трансляции. Матч завершился боевой ничьей 5:5, которая вывела в следующий раунд «химиков-педагогов» за счет «выездной» победы 4:3, добытой двумя днями ранее в этом же зале.
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