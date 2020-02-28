В Шостке правоохранители обнаружили место накопления крупной партии нелегальных сигарет Сумской пограничный отряд в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами Сумщины принимает комплекс системных мер, направленных на противодействие незаконному перемещению через государственную границу подакцизных товаров.

13 марта общей межведомственной группой, в состав которой вошли сотрудники оперативно-розыскных подразделений Сумского пограничного отряда и работники Управления стратегических расследований НП в Сумской области, разоблачены место накопления и продажи табачных изделий.

Осматривая территорию городского рынка в г. Шостка, правоохранители в одном из торговых помещений нашли почти 10 000 пачек сигарет иностранного производства различных наименований без акцизных марок, которые, вероятно, незаконно были перемещены на территорию Украины.

Сейчас на владельца торгового места составлен протокол о нарушении налогового законодательства. Сумма оценки обнаруженной подакцизной продукции устанавливается.