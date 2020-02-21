На Сумщине полиция задержала организаторшу подпольной нарколаборатории Разоблачили женщину сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области.

Сорокалетняя конотопчанка попала в поле зрения правоохранителей во время оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие наркопреступности. В ходе санкционированного обыска у нее в квартире нашли все доказательства того, что она уже достаточно долгое время занимается изготовлением и сбытом наркотических и психотропных веществ.

Оперативники обнаружили и изъяли 20 г амфетамина, 80 г прекурсоров, 5 г каннабиса, а также лабораторное оборудование, электронные весы и другие приспособления для изготовления и фасовки наркотиков. По мнению правоохранителей, изъятое сырье по ценам «черного рынка» стоит около 13 000 гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения. В полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), в рамках которого начато досудебное следствие. Женщине грозит наказание в размере от четырех до восьми лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.