В Сумах горела Чешка (видео)

Со стороны улицы Харьковской в Сумах горели камыши на озере Чеха. Из-за сильных порывов ветра огонь распространялся очень быстро. В 14.30 прибыла пожарная машина и начала тушить пламя. Около 15.00 пожар был ликвидирован, пишет sumy.today.
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