В Сумах горела Чешка (видео) Сегодня, 14 марта, на озере Чеха горели камыши.

Со стороны улицы Харьковской в Сумах горели камыши на озере Чеха. Из-за сильных порывов ветра огонь распространялся очень быстро. В 14.30 прибыла пожарная машина и начала тушить пламя. Около 15.00 пожар был ликвидирован, пишет sumy.today.