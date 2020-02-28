Сумские футзалисты не пробились в ТОП-6 Экстра-лиги Сегодня, 14 марта, в Сумах прошел матч 18-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

На паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко «FoodCentre-СумДУ» принимал львовскую «Энергию». Команды претендовали на 6-ое место по итогам первого этапа чемпионата. Их разделяло всего 3 очка. Сумчанам нужна была только победа и то не со всяким счетом.

Игра была нервной с обилием моментов у обоих ворот, однако счет открыли гости – на 16-й минуте отличился Тарас Кузь. Спустя 2 минуты удвоил преимущество Виталий Ковальчук. Сумчане смогли отыграть один мяч (Юлиан Горбатый на 34-й минуте), но не больше. Зато на 40-й минуте львовяне забили третий раз, - за 2 секунды до конца в пустые ворота забил врарть гостей Андрей Питуля.

В итоге 1:3. У сумчан осталось 11 очков, у львовян 17, и именно он6и продолжат сражаться за медали чемпионата в первой шестерке.

Остальные матчи тура:

«ХИТ» (Киев) – «Ураган» (Ивано-Франковск) 2:5

«ИнБев» (Житомир) – «Сокол» (Хмельницкий) 3:2

«Кардинал-Ривне» (Ривне) – «Продэксим» (Херсон) 2:2

По итогам 18 туров первое место занимает «Продэксим» - 44 очка (в 16 играх), дальше – «ХИТ» - 36, «Ураган» - 35, «ИнБев» - 27, «Кардинал-Ривне» - 21, «Энергия» - 17.