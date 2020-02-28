В Сумах пьяный мажор врезался в два авто (видео)

Около 22 часов патрульные получили сообщение о том, что на площади Покровской молодой человек подозрительно маневрирует на автомобиле Infinity и, вероятно, находится в нетрезвом состоянии. Указанную машину инспекторы обнаружили на улице Покровской. Водитель, увидев служебный автомобиль, нажал на газ и на большой скорости поехал в сторону улицы Петропавловская. Стражи порядка сразу же передали информацию ближайшим нарядам.
За считанные минуты на улице Герасима Кондратьева, вблизи 134-го дома, автомобиль Infinity обнаружили патрульные и полицейские роты полиции особого назначения. Стражи порядка быстро развернулись и поехали за вероятным преступником. Преследование закончилось на улице Гамалия, где 19-летний водитель Infinity не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на неподвижную легковушку Ford, которая по инерции покатилась и совершила наезд на автомобиль Renault, который также был припаркован у края проезжей части.
Водитель Infinity прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте в присутствии свидетелей. Результат - 1,77 промилле, что почти в 9 раз превышает допустимую норму. Также стражи порядка обнаружили отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.
Патрульные составили на сумчанина админматериалы:
- ️ ст. 124 (совершение ДТП) КоАП;
- ️ ч. 1 ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП;
- ️ ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.
Сегодня, 13 марта, около 13:00 в Глухове на ул. Героев Крут произошло ДТП....
ДТП произошло на перекрестке улиц Тополянская и Юрия Ветрова....
12 марта, около 11 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Набережная реки Стрелки и площади Покровской....
«Захотелось продолжения банкета, вот и поехал», - так патрульным объяснил свое нетрезвое вождение сумчанин....
Сегодня, 12 марта, около 10.50 на перекрёстке ул. Ильинская – пл. Покровская и ул. Набережная р. Стрелка произошло ДТП....