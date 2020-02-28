В Сумах пьяный мажор врезался в два авто (видео) 19-летний сумчанин в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого повредил два автомобиля.

Около 22 часов патрульные получили сообщение о том, что на площади Покровской молодой человек подозрительно маневрирует на автомобиле Infinity и, вероятно, находится в нетрезвом состоянии. Указанную машину инспекторы обнаружили на улице Покровской. Водитель, увидев служебный автомобиль, нажал на газ и на большой скорости поехал в сторону улицы Петропавловская. Стражи порядка сразу же передали информацию ближайшим нарядам.

За считанные минуты на улице Герасима Кондратьева, вблизи 134-го дома, автомобиль Infinity обнаружили патрульные и полицейские роты полиции особого назначения. Стражи порядка быстро развернулись и поехали за вероятным преступником. Преследование закончилось на улице Гамалия, где 19-летний водитель Infinity не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на неподвижную легковушку Ford, которая по инерции покатилась и совершила наезд на автомобиль Renault, который также был припаркован у края проезжей части.

Водитель Infinity прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте в присутствии свидетелей. Результат - 1,77 промилле, что почти в 9 раз превышает допустимую норму. Также стражи порядка обнаружили отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

Патрульные составили на сумчанина админматериалы:

- ️ ст. 124 (совершение ДТП) КоАП;

- ️ ч. 1 ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП;

- ️ ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.