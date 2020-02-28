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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:091498

В Шостке пятеро подростков ходили по парапету 9-этажки

В Шостке пятеро подростков развлекались тем, что ходили по парапету крыши 9-этажного дома.

Информацию об опасных развлечениях местных подростков выложила на своей странице в социальной сети жительница Шостки. Она увидела их собственными глазами и сфотографировала. Женщина была шокирована беспечностью детей, сидящих на краю крыши и ходящих по парапету девятиэтажного дома.

Увидев этот пост в социальной сети, сотрудники ювенальной превенции Шосткинского отдела полиции немедленно зарегистрировали сообщение и начали по этому факту проверку.

«Информация подтвердилась. Личности подростков и их родителей наши сотрудники установили, - рассказывает Сергей Коверсун, заместитель начальника Шосткинского отдела полиции. - Ими оказались две девушки и трое парней в возрасте 12 - 13 лет. Такое поведение детей стало для их родителей полной неожиданностью, и они были, мягко говоря, шокированы».

Сами же несовершеннолетние участники развлечения не понимают всей опасности своего поведения и рассказывают, что таким образом пытаются разнообразить свой досуг.

Сейчас с несовершеннолетними и их родителями полицейские проводят профилактические беседы о возможных последствиях подобных развлечений и недопустимости их повторения.

Кроме того, правоохранители обращаются к другим родителям с просьбой контролировать своих потомков, особенно когда дети не заняты учебным процессом: интересоваться их друзьями и как они проводят досуг вне семьи. Отдельно полицейские призывают жителей региона, в случае обнаружения или получения информации о преступлениях и правонарушениях, немедленно сообщать полиции для оперативного реагирования. И уже потом, по желанию, выкладывать эту информацию в социальные сети для всеобщего обсуждения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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