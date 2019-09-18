В Сумах от сильного ветра упал тополь

Фото выложили в телеграм-канале «Безпечне місто. Суми». Полиция зарегистрировала сообщение.
Еще в прошлый понедельник в городском парке им. И.Кожедуба во время бури упало дерево на спуске с дамбы к бейсбольному...
Сегодня, 30 января, около 14:15 возле собора трех Святых Анастасий в Глухове на припаркованный легковой автомобиль упало дерево....
На повороте с улицы Г. Кондратьева на улицу Лебединская упало дерево и разрушило опору уличного освещения....
Видеорегистратор на авто сумчанина зафиксировал момент падения дерева на ул. Троицкая 18 сентября....
У детской больницы на ул. Троицкой, дерево упало на дорогу.... 1