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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:36669

Несмотря на карантин добровольцы Сумщины отметили свой праздник

Сегодня, 14 марта, в Украине празднуют День добровольца. В Сумах ветераны, их родные, духовенство, представители областной и городской власти, волонтеры, общественность пришли на Аллею Героев Центрального кладбища, чтобы почтить тех, кто не вернулся с войны.

С самого утра в Сумах состоялся автопробег с флагами добровольческих батальонов. На Аллее Героев по погибшим защитниками Украины состоялась панихида, собравшиеся возложили цветы к памятному знаку и почтили каждом погибшем.

Среди участников мероприятия и депутат Сумского областного совета, доброволец Родион Дученко. В мае 2014 года в составе добробата, который сейчас переименован в батальон имени Кульчицкого, он защищал страну под Славянском. Именно во время его ротации состоялось освобождение города. В 2015 году Родион Дученко служил в составе батальона ОУН в селе Пески. Говорит, что до этого даже не стрелял из автомата, а на войну пошел по зову сердца. Потому что после событий Майдана решил встать на защиту страны.

«Я убежден в том, что добровольцы одними из первых спасли страну от захвата. Вместе с волонтерами они, не жалея собственных сил и здоровья, сделали все возможное для сохранения целостности Украины. На мой взгляд, добровольческие батальоны - это современная реинкарнация казачества. Потому что в крови украинцев всегда была потребность служить Украине и защищать ее. Считаю, что добровольческие батальоны надо восстанавливать», - отметил областной депутат.

Присутствующие благодарили добровольцев за их мужество и отвагу, за то, что они первыми показали, как нужно защищать суверенитет государства в такое непростое, но историческое время. Говорили о том, что именно благодаря им была сохранена Украина.

Напомним, что День украинского добровольца - праздник, который отмечается в Украине 14 марта. День установлен 17 января 2017 года Верховной Радой Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности, пишет сайт облсовета.

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