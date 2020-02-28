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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12275

«Рятувальник» уступил лидеру Первой лиги

В предпоследнем матче регулярного чемпионата подопечные Игоря Саливона на выезде проиграли «ДЕ Трейдингу» 3:6.

Точными ударами в составе гостей отличились Станислав Носок, Андрей Анцибор и Валерий Гайван (с пенальти).

После этого поражения «Рятувальник» потерял шансы стать вторым в регулярном сезоне, в случае победы в последнем туре есть возможность стать третьим. Роменчане на 2 очка отстают от ивано-франковского «Урагана-2-КФВ». У обоих команд осталось по одной игре.

Спорт Рятувальник Футзал

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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