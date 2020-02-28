«Рятувальник» уступил лидеру Первой лиги

Точными ударами в составе гостей отличились Станислав Носок, Андрей Анцибор и Валерий Гайван (с пенальти).
После этого поражения «Рятувальник» потерял шансы стать вторым в регулярном сезоне, в случае победы в последнем туре есть возможность стать третьим. Роменчане на 2 очка отстают от ивано-франковского «Урагана-2-КФВ». У обоих команд осталось по одной игре.
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