«Рятувальник» уступил лидеру Первой лиги В предпоследнем матче регулярного чемпионата подопечные Игоря Саливона на выезде проиграли «ДЕ Трейдингу» 3:6.

Точными ударами в составе гостей отличились Станислав Носок, Андрей Анцибор и Валерий Гайван (с пенальти).

После этого поражения «Рятувальник» потерял шансы стать вторым в регулярном сезоне, в случае победы в последнем туре есть возможность стать третьим. Роменчане на 2 очка отстают от ивано-франковского «Урагана-2-КФВ». У обоих команд осталось по одной игре.