Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной ходьбе

Антон Радько (№ 5) с серебром
Кроме украинского чемпионата одновременно прошел чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций.
Сумские скороходы стали третьими в общекомандном зачете среди украинцев, завоевав 6 медалей. Серебряные медали получили: Антон Радько, Игорь Гончаренко и Вадим Шевченко, бронзовые достались Николая Рущаку, Софии Крыловецкой и Эдуарду Кравченко.
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