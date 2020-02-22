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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 19:24559

Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной ходьбе

Сегодня, 14 марта, в Ивано-Франковске, прошел Зимний чемпионат Украины по спортивной ходьбе.

Антон Радько (№ 5) с серебром

Кроме украинского чемпионата одновременно прошел чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций.

Сумские скороходы стали третьими в общекомандном зачете среди украинцев, завоевав 6 медалей. Серебряные медали получили: Антон Радько, Игорь Гончаренко и Вадим Шевченко, бронзовые достались Николая Рущаку, Софии Крыловецкой и Эдуарду Кравченко.

Спорт Легкая атлетика Спортивная ходьба

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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