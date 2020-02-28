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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:23665

Кубок мира по биатлону завершен: результаты сумчан

Сегодня, 14 марта, досрочно завершился кубок мира по биатлону.

В связи с пандемией коронавируса было принято решение вообще не проводить 9-й этап кубка в Норвегии, а 8-й завершить без смешанных эстафет, которые планировались на воскресенье.

В последний день соревнований бежали гонки преследования после вчерашних спринтов.

В мужской гонке победу одержал завершивший карьеру 7-кратный обладатель кубка мира француз Мартен Фуркад. Однако в общем зачете нынешнего кубка он только второй, отстав от норвежца Йоханнеса Тингнеса Бё всего на 2 очка. Норвежец сегодня был 4-ым.

Украинцы показали: Дмитрий Пидручный – 16-й результат (поднялся с 19-го места в спринте), Антон Прима – 17-й (был 22-м), уроженец Сумщины Руслан Ткаленко – 44-й (с 58-го места). Сумчанин Антон Дудченко в персьют не отобрался, показав вчера только 72-й результат.

В общем зачете по итогам восьми этапов Дмитрий Пидручный впервые финишировал 17-м, а Артем Прима стал 23-м. Антон Дудченко в свой дебютный сезон стал 58-м, Руслан Ткаленко – 93-й всего с 2 очками (всего одна зачетная гонка в сезоне).

В женской гонке победу одержала француженка Жюлья Симон. Четвертой стала уходящая финка Кайса Макаряйнен (она 11-ая в общем зачете). А кубок мира взяла итальянка Доротея Вирер (сегодня была только 11-й), обошедшая всего на 7 очков норвежку Тирил Экхофф (была 10-й).

Украинки выступили так: уроженка Сум Анастасия Меркушина – 24-я (после 32-го места в спринте), Валентина Семеренко – 30-я (была 14-й), Вита Семеренко – 35-й (была 30-й). Юлия Джима (53) и Елена Пидгрушная (57) не стартовали.

В общем зачете выше всех из украинок забралась опытная Елена Пидгрушная, которая начинала сезон с второстепенного кубка IBU, - она 25-я, Валя Семеренко – 33-я (лучше, чем в прошлом сезоне, когда она была аж 47-й, но была и в ТОП-3, правда пять лет назад), Юлия Джима – 36-я (на одно место выше, чем в прошлом сезоне, но мы помним Юлю в десятке), Вита Семеренко – 41-я (лучше, чем в прошлом сезоне – 45-е место, но третий результат снизу в карьере. Помним в ТОП-10, правда, 7 лет назад), Анастасия Меркушина – 50-я (худший результат в карьере, в прошлом году была 35-й), Дарья Блашко – 60-я.

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