Запустили онлайн-карту для отслеживания распространения коронавируса в Украине Сумы на карте тоже есть.

Карту разработали в Департаменте по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса Президента Украины. На сервисе отображаются лабораторно подтвержденные случаи заболевания (красным) и подозрения относительно вероятного инфицирования (желтым). Зеленым обозначены основные медицинские учреждения, которые могут принимать инфицированных, и места, где не подтвердились случаи заражения коронавируса. Посмотреть карту можно по ссылке.