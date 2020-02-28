Запустили онлайн-карту для отслеживания распространения коронавируса в Украине

Карту разработали в Департаменте по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса Президента Украины. На сервисе отображаются лабораторно подтвержденные случаи заболевания (красным) и подозрения относительно вероятного инфицирования (желтым). Зеленым обозначены основные медицинские учреждения, которые могут принимать инфицированных, и места, где не подтвердились случаи заражения коронавируса. Посмотреть карту можно по ссылке.
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