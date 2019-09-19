Из-за непогоды в Сумах во дворе многоэтажки упало большое дерево Из-за сильного ветра в Сумах 14 марта по городу падали деревья.

Мы уже сообщали о тополе, упавшем на пешеходную дорожку на улице СКД.

И вот стало известно еще об одном таком инциденте, на этот раз по адресу ул. Ивана Сирка, 35. Там ветер с корнем вырвал дерево, которое росло прямо возле дома. По словам жителей, им просто повезло, что дерево упало на клумбу, а не на дом, в окна людям, пишет СТС.