Сумы хотят купить еще 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом

«Уважаемые друзья, сумчане! Паника часто страшнее коронавируса, а лучшее средство борьбы с ними - это надежная и проверенная информация. Поэтому буду вас информировать обо всем, что мы делаем, чтобы подготовиться к возможной эпидемии коронавируса в городе. Как говорят врачи, во время осложнений от коронавируса, в частности пневмонии, особенно необходимы искусственные аппараты вентиляции легких (ИВЛ) и кислородные концентраторы. Также больным может помочь централизованная система подача кислорода непосредственно к койкам.
Информирую - во всех больницах Сум есть 25 аппаратов искусственной вентиляции легких и 14 кислородных концентраторов. В обычной обстановке этого достаточно, но эпидемия - это новый вызов для нас всех, для всей страны. Поэтому сейчас прорабатываем возможность немедленно выделить средства на закупку еще минимум 10 аппаратов ИВЛ. Правительство должно принять решение, чтобы подобные аппараты можно было покупать без проведения тендеров, иначе процедура растянется на несколько месяцев. Также в больницах города работают и в разной степени готовности 5 централизованных систем подачи кислорода. Сейчас проверяем их готовность, там, где это необходимо, они будут немедленно отремонтированы», - говорится в сообщении.
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