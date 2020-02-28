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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:08660

Известный украинский видеоблогер снял ролик о футболе в Сумах

Дмитрий Поровознюк, автор ютуб-канала об украинском футболе «Трендец», побывал на четвертьфинальном матче кубка Украины в Сумах.

«Могли ли вы когда подумать о том, что никому не известная команда из поселка городского типа будет играть в четвертьфинале Кубка Украины против клуба, который недавно выступал в Лиге Европы? «Альянс» из Сумской области, созданный в 2016 году - коллектив, ломает стереотипы!

Команда из пгт Липовая Долина уверенно выиграла чемпионат области, а сейчас является одним из лидеров Второй лиги и доходит до 1/4 Кубка Украины, поэтому не удивляйтесь, если через несколько лет вы увидите «Альянс» среди таких команд, как «Шахтер», «Динамо» и «Заря».

«Альянс» с Липовой Долины - в сегодняшнем выпуске «Трендец»!».

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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