Известный украинский видеоблогер снял ролик о футболе в Сумах

«Могли ли вы когда подумать о том, что никому не известная команда из поселка городского типа будет играть в четвертьфинале Кубка Украины против клуба, который недавно выступал в Лиге Европы? «Альянс» из Сумской области, созданный в 2016 году - коллектив, ломает стереотипы!
Команда из пгт Липовая Долина уверенно выиграла чемпионат области, а сейчас является одним из лидеров Второй лиги и доходит до 1/4 Кубка Украины, поэтому не удивляйтесь, если через несколько лет вы увидите «Альянс» среди таких команд, как «Шахтер», «Динамо» и «Заря».
«Альянс» с Липовой Долины - в сегодняшнем выпуске «Трендец»!».
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