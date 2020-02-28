Известный украинский видеоблогер снял ролик о футболе в Сумах Дмитрий Поровознюк, автор ютуб-канала об украинском футболе «Трендец», побывал на четвертьфинальном матче кубка Украины в Сумах.

«Могли ли вы когда подумать о том, что никому не известная команда из поселка городского типа будет играть в четвертьфинале Кубка Украины против клуба, который недавно выступал в Лиге Европы? «Альянс» из Сумской области, созданный в 2016 году - коллектив, ломает стереотипы!

Команда из пгт Липовая Долина уверенно выиграла чемпионат области, а сейчас является одним из лидеров Второй лиги и доходит до 1/4 Кубка Украины, поэтому не удивляйтесь, если через несколько лет вы увидите «Альянс» среди таких команд, как «Шахтер», «Динамо» и «Заря».

«Альянс» с Липовой Долины - в сегодняшнем выпуске «Трендец»!».