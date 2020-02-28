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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19908

В Конотопе дерево чудом не раздавило машину мэра (видео)

Вечером 14 марта во дворе многоэтажки в Конотопе упало дерево.

В подтверждение этого мэр Конотопа Артем Семенихин выложил в Фейсбуке видео, где у его дома упало дерево, в это время его машина стояла под подъездом. Дерево же упало на другую сторону от машины - на цветник.

«Благодарю Бога, что оно упало не в мою машину», - говорит Артем Семенихин.

В своем стриме он обратился к депутатскому корпусу Конотопского городского совета, подчеркивая необходимость выделять из бюджета больше для спила аварийных деревьев. Затем мэр взял бензопилу и начал распиливать дерево, пишет Голос Конотопа.

Общество Конотоп Упавшее дерево

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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