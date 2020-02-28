В Конотопе дерево чудом не раздавило машину мэра (видео) Вечером 14 марта во дворе многоэтажки в Конотопе упало дерево.

В подтверждение этого мэр Конотопа Артем Семенихин выложил в Фейсбуке видео, где у его дома упало дерево, в это время его машина стояла под подъездом. Дерево же упало на другую сторону от машины - на цветник.

«Благодарю Бога, что оно упало не в мою машину», - говорит Артем Семенихин.

В своем стриме он обратился к депутатскому корпусу Конотопского городского совета, подчеркивая необходимость выделять из бюджета больше для спила аварийных деревьев. Затем мэр взял бензопилу и начал распиливать дерево, пишет Голос Конотопа.