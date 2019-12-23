Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28297

В Сумах прошел второй тур чемпионата Украины по пляжному волейболу

12-15 марта в Сумах прошел второй тур чемпионата Украины по пляжному волейболу.

Игры проходили в Центре пляжного волейбола СумГУ. На тур приехали 19 мужских и 13 женских пар. Были и сумчане.

Среди мужчин победу одержали запорожцы Денис Денисенко и Владислав Емельянчик, которые в финале обыграли сумчан Максима Гладуна и Евгения Журавля. Третье место у запорожцев Андрея Бабича / Никиты Степанова, обыгравших в бронзовом финале . сумчанина с казахстанским гражданством Александра Дьяченко и нашего же Игоря Маслова.

Среди женщин выиграли Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко из Запорожья, обыгравшие в финале киевлянок Светлану Бабурину и Диану Лунину. Третье место у сумчанки Марины Гладун и Евгении Баевой из Запорожья. До ¼ финала дошли Дарья Донская и Кристина Резникова.

Спорт Пляжный волейбол

По тематике

Сумские пляжницы победили дома
17.02.2020 10:21

Сумские пляжницы победили дома

14-16 февраля в Сумах проходил второй тур зимнего чемпионат Украины по пляжному волейболу среди девушек до 17 лет....

В Сумах стартовал чемпионат Украины по пляжному волейболу
09.02.2020 20:53

В Сумах стартовал чемпионат Украины по пляжному волейболу

7-9 февраля в Центре развития пляжного волейбола СумГУ прошел первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....

Сумские пляжницы с «серебром»
26.01.2020 15:41

Сумские пляжницы с «серебром»

В Сумах прошел первый тур зимнего чемпионата Украины по пляжному волейболу среди девушек до 17 лет....

В Сумах соревновались юные пляжницы
15.01.2020 11:33

В Сумах соревновались юные пляжницы

11-12 января в Сумах прошло открытое первенство Областной ДЮСШ по пляжному волейболу среди девушек 2007 г.р. и младше....

Сумские «пляжники» с зимними медалями
23.12.2019 09:05

Сумские «пляжники» с зимними медалями

В Сумах прошел финальный тур Всеукраинских соревнований 2019 года по пляжному волейболу в помещениях среди мужских и женских команд....

Новости

В Сумах таки объявили карантин
12.03.2020 09:54
На Сумщине новый губернатор 3
11.03.2020 14:39
Глава Минздрава: "Нужно закрыть ТРЦ и ограничить перемещения по стране"
Сегодня 20:52
Какие поезда не будут ходить через Сумщину из-за остановки международного сообщения
Сегодня 17:26
В Сумах определили лучших школьников-шахматистов области
Сегодня 16:48
В Сумах прошел второй тур чемпионата Украины по пляжному волейболу
Сегодня 16:28
В Конотопе дерево чудом не раздавило машину мэра (видео)
Сегодня 15:19
Известный украинский видеоблогер снял ролик о футболе в Сумах
Сегодня 14:08
Сумы хотят купить еще 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом
Сегодня 13:51
Какие пункты пропуска через границу на Сумщине закроют из-за карантина?
Сегодня 13:38
Сумские теннисисты сыграют за «бронзу» Суперлиги
Сегодня 11:26
Из-за непогоды в Сумах во дворе многоэтажки упало большое дерево
Сегодня 10:03
view counter

Статьи

От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
Сегодня 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.