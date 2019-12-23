В Сумах прошел второй тур чемпионата Украины по пляжному волейболу 12-15 марта в Сумах прошел второй тур чемпионата Украины по пляжному волейболу.

Игры проходили в Центре пляжного волейбола СумГУ. На тур приехали 19 мужских и 13 женских пар. Были и сумчане.

Среди мужчин победу одержали запорожцы Денис Денисенко и Владислав Емельянчик, которые в финале обыграли сумчан Максима Гладуна и Евгения Журавля. Третье место у запорожцев Андрея Бабича / Никиты Степанова, обыгравших в бронзовом финале . сумчанина с казахстанским гражданством Александра Дьяченко и нашего же Игоря Маслова.

Среди женщин выиграли Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко из Запорожья, обыгравшие в финале киевлянок Светлану Бабурину и Диану Лунину. Третье место у сумчанки Марины Гладун и Евгении Баевой из Запорожья. До ¼ финала дошли Дарья Донская и Кристина Резникова.