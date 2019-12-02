В Сумах определили лучших школьников-шахматистов области В Сумах завершился областной отборочный шахматный турнир на II летнюю Гимназиаду Украины

Первое командное место, кубок победителей и право участия Гимназиаде завоевали: Шевлюга Евгений (Сумы), Гайворонская Елизавета (Сумы), Сталенець Николай (Сумской район), Крикуненко Сергей (Сумы).

Второе место - Солдатов Тимофей (Сумы), Пастернак Антон (Ахтырка), Костян Даниил (Сумы), Бондаренко Денис (Сумской район).

Третье место - Бавыкин Савва (Сумы), Бондарь Игорь (Сумской район), Шаповал Артем (Сумской район), Фоменко Сергей (Сумы).

Алексей Ольштынский, который не проходил по году рождения на Гимназиаду, набрал наибольшее количество очков среди старших школьников и получил золотую награду.

Наряду со старшеклассниками за медали поборолись наши самые юные шахматисты 2008 г.р. и моложе.

Среди этой группы участников первое место занял Михаил Лемешенко, вторым стал Иван Самойленко, третьим - Владислав Гай. Миронова Екатерина получила золотую награду среди школьниц.