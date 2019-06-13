Какие поезда не будут ходить через Сумщину из-за остановки международного сообщения Пресс-служба Укрзалізниці сообщила об остановке международных пассажирских перевозок в ночь с 16 на 17 марта.

Предоставляем перечень поездов, которые не будут курсировать по территории Сумщины.

- № 5/6 Киев - Москва (Москва-Киев), который курсировал ежедневно и останавливался в Конотопе, сделает последний рейс из Москвы 15 марта;

- № 24/23 Одесса - Москва (Москва-Одесса), который курсировал через день и делал остановку в Конотопе;

- № 53/54, 143/144 Харьков - Санкт-Петербург (Санкт-Петербург - Харьков), который делал остановки на станциях Конотоп, Путивль, Ворожба, Белополье, Сумы, Тростянец-Смородино;

- № 62/61 Николаев - Москва (Москва-Николаев), который курсировал по четным числам и останавливался в Конотопе, сделает последний рейс из Москвы 15 марта;

- № 74/73 Львов - Москва, который останавливался на станциях Конотоп и Кролевец, сделает последний рейс из Москвы 15 марта;

- № 47/48 Кишинев - Москва, который останавливался на станциях Хутор-Михайловский и Конотоп, сделает последний рейс из Москвы 15 марта;

- № 65/66 Москва - Кишинев, который делал остановку в Конотопе, сделает последний рейс из Кишинева 15 марта;

№ 100/99 Минск - Запорожье (Запорожье-Минск), который останавливался на станциях Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Сумы, Тростянец-Смородино, сделает последний рейс из Запорожья 15 марта;

№ 341/342 Кишинев - Москва (Москва-Кишинев), который останавливался на станциях Конотоп и Хутор-Михайловский, сделает последний рейс из Москвы 15 марта;

Продажа билетов на рейсы, которые отменены, приостановлена, сообщает сайт Укрзалізниці. Пассажирам будут возвращать полную стоимость билетов на отмененные международные поезда без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн сервисы.

Зато, с 29 марта по территории Сумщины будут курсировать поезда №45 Харьков-Шостка и №130 Шостка-Харьков. Они будут ходить через день и останавливаться на станциях Кириковка, Тростянец-Смородино, Сумы, Белополье, Ворожба, Путивль, Конотоп, Кролевец, Терещенская, Шостка. Время отправления из Харькова - 12.36, прибытие в Шостку - 21.36. Отправление из Шостки - в 23.55, прибытие в Харьков - в 8.46, пишет UA:СУМИ.

Напомним: Украина полностью закрывает пункты пропуска для пассажирского сообщения на две недели из-за распространения коронавируса в мире. Украина закрывает границы для иностранных граждан на две недели.