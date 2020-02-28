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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:52216

Глава Минздрава: "Нужно закрыть ТРЦ и ограничить перемещения по стране"

Глава Минздрава Илья Емец заявил о необходимости закрыть ТРЦ, изменить режим работы общественного транспорта и не собираться больше десяти человек.

Закрыть торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, ограничить перемещения внутри страны и пересмотреть режим работы общественного транспорта считает необходимым в связи с угрозой эпидемии коронавирусной инфекции министр здравоохранения Илья Емец. Обращение министра опубликовано пресс-службой Минздрава.

Емец заявил, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные. Они должны обрабатывать только неотложные случаи, все плановые мероприятия должны быть отменены, ресурсы направлены на борьбу с инфекцией.

"Необходимо закрывать учреждения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить перемещение внутри страны", - считает министр.

Также он предложил ввести дистанционную работу, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить собрания людей группами не более 10 человек.

По его словам, сейчас ещё есть возможность не допустить "ужасной трагедии на территории всей Украины". Наиболее эффективным способом борьбы с эпидемией он назвал самоизоляцию и призвал украинцев быть сознательными.

  • Напомним: с 12 марта в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.
  • Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.
Общество Коронавирус

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