Глава Минздрава: "Нужно закрыть ТРЦ и ограничить перемещения по стране"

Закрыть торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, ограничить перемещения внутри страны и пересмотреть режим работы общественного транспорта считает необходимым в связи с угрозой эпидемии коронавирусной инфекции министр здравоохранения Илья Емец. Обращение министра опубликовано пресс-службой Минздрава.
Емец заявил, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные. Они должны обрабатывать только неотложные случаи, все плановые мероприятия должны быть отменены, ресурсы направлены на борьбу с инфекцией.
"Необходимо закрывать учреждения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить перемещение внутри страны", - считает министр.
Также он предложил ввести дистанционную работу, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить собрания людей группами не более 10 человек.
По его словам, сейчас ещё есть возможность не допустить "ужасной трагедии на территории всей Украины". Наиболее эффективным способом борьбы с эпидемией он назвал самоизоляцию и призвал украинцев быть сознательными.
Об этом сообщается на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке....
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