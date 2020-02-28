Вторая лига: еще одни сумские футзалисты покидают плей-офф

15 марта в Кременчуге встречались местная «Геология» и сумской «Агросвит - FoodCentre-СумДУ-2».
Первую игру сумчане выиграли 3:1, вторую проиграли 4:9 и прекратили борьбу за медали.
В составе сумской команды дубль на счету Агила Велиева, по голу забили Константин Ковтанюк и Константин Сорока.
Напомним: в ¼ финала вышел только «Сумыхимпром-СДПУ», обыгравший сумскую «Технологию».
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