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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:25308

Сумчане стали меньше болеть ОРВИ и гриппом

Количество заболевших уменьшилось на 16%.

Об этом 16 марта на аппаратном совещании в мэрии, которое проходит в виде видео-конференции, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом уменьшилась на 16%, - доложила она. – В городе зарегистрировано 1543 случая заболевания гриппом и ОРВИ. 68% заболевших - дети. На протяжении недели было госпитализировано 88 жителей города, 66% из которых – дети. На прошлой неделе было зарегистрировано 19 случаев заболевания гриппом. Летальных случаев не зарегистрировано.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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