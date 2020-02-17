Сумчане стали меньше болеть ОРВИ и гриппом

Об этом 16 марта на аппаратном совещании в мэрии, которое проходит в виде видео-конференции, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.
- На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом уменьшилась на 16%, - доложила она. – В городе зарегистрировано 1543 случая заболевания гриппом и ОРВИ. 68% заболевших - дети. На протяжении недели было госпитализировано 88 жителей города, 66% из которых – дети. На прошлой неделе было зарегистрировано 19 случаев заболевания гриппом. Летальных случаев не зарегистрировано.
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