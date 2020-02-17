Сумчане стали меньше болеть ОРВИ и гриппом Количество заболевших уменьшилось на 16%.

Об этом 16 марта на аппаратном совещании в мэрии, которое проходит в виде видео-конференции, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом уменьшилась на 16%, - доложила она. – В городе зарегистрировано 1543 случая заболевания гриппом и ОРВИ. 68% заболевших - дети. На протяжении недели было госпитализировано 88 жителей города, 66% из которых – дети. На прошлой неделе было зарегистрировано 19 случаев заболевания гриппом. Летальных случаев не зарегистрировано.