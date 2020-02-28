Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:382539

В Сумах хотят закрыть все, кроме продовольственных магазинов, аптек и заправок

С такой инициативой выступает мэр Сум Александр Лысенко.

Он озвучил ее сегодня, 16 марта, на аппаратном совещании, которое проходит в виде видео-конференции.

- Мы должны ограничить работу торговых центров, оставить только продовольственные магазины, аптеки и заправки, - заявил мэр. – Почему у нас кинотеатр «Дружба» закрылся, а остальные работают? Полиция должна это контролировать. Сегодня собираемся, будем принимать решение, чтобы спасти город от коронавируса.

Напомним: такие же ограничения ввели во Львове.

Общество Коронавирус

По тематике

В Сумах обещают дезинфицировать общественный транспорт трижды в день
Сегодня 09:03

В Сумах обещают дезинфицировать общественный транспорт трижды в день

Вопрос дезинфекции общественного транспорта в связи с угрозой коронавируса поднял сегодня, 16 марта, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко....

Глава Минздрава: "Нужно закрыть ТРЦ и ограничить перемещения по стране"
Вчера 20:52

Глава Минздрава: "Нужно закрыть ТРЦ и ограничить перемещения по стране"

Глава Минздрава Илья Емец заявил о необходимости закрыть ТРЦ, изменить режим работы общественного транспорта и не собираться больше десяти человек....

Сумы хотят купить еще 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом
Вчера 13:51

Сумы хотят купить еще 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщается на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке....

Запустили онлайн-карту для отслеживания распространения коронавируса в Украине
14.03.2020 22:23

Запустили онлайн-карту для отслеживания распространения коронавируса в Украине

Сумы на карте тоже есть....

14.03.2020 18:57

У двух сумчан взяли анализы на коронавирус

Как сообщил заместитель главы Сумской ОГА Иван Боршош, двое сумчан - 2002 и 2004 годов рождения - вернулись в Сумы...

view counter

Статьи

От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
Вчера 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.