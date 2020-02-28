В Сумах хотят закрыть все, кроме продовольственных магазинов, аптек и заправок С такой инициативой выступает мэр Сум Александр Лысенко.

Он озвучил ее сегодня, 16 марта, на аппаратном совещании, которое проходит в виде видео-конференции.

- Мы должны ограничить работу торговых центров, оставить только продовольственные магазины, аптеки и заправки, - заявил мэр. – Почему у нас кинотеатр «Дружба» закрылся, а остальные работают? Полиция должна это контролировать. Сегодня собираемся, будем принимать решение, чтобы спасти город от коронавируса.

Напомним: такие же ограничения ввели во Львове.