В Сумах хотят закрыть все, кроме продовольственных магазинов, аптек и заправок

Он озвучил ее сегодня, 16 марта, на аппаратном совещании, которое проходит в виде видео-конференции.
- Мы должны ограничить работу торговых центров, оставить только продовольственные магазины, аптеки и заправки, - заявил мэр. – Почему у нас кинотеатр «Дружба» закрылся, а остальные работают? Полиция должна это контролировать. Сегодня собираемся, будем принимать решение, чтобы спасти город от коронавируса.
Напомним: такие же ограничения ввели во Львове.
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