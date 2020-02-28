В Сумах обещают дезинфицировать общественный транспорт трижды в день Вопрос дезинфекции общественного транспорта в связи с угрозой коронавируса поднял сегодня, 16 марта, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко.

- Сейчас мы обрабатываем традиционным хлорным раствором, - доложил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог. – Но в пятницу уже закуплены специальные материалы, сегодня будут поставлены специальные дезинфицирующие таблетки в течение дня. Сегодня вечером мы начнем полностью дезинфицировать по приезду транспорта и будем по мере возможности выезжать на конечные остановки в большой перерыв, чтобы тоже дезинфицировать транспорт. Минимум два раза, а может быть и в межпиковый период.

- Давайте минимум три раза, - попросил мэр Сум. – Зафиксируйте, будем выезжать, проверять.

- Понятно, - ответил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко. – В пятницу мы также провели встречу с частными перевозчиками. Донесли до них информацию: какими средствами нужно дезинфицировать, как часто. Думаю, с сегодняшнего дня можно будет проверять.