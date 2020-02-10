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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:18278

За неделю на Сумщине зарегистрировано 61 ЧП

В результате пожаров погибло три человека и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий, 1 единица автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 55 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 36 зданий, 1 единица автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 1 млн. 28 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 12 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, которая возникает весной - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к возгоранию газо- и нефтепроводов. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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