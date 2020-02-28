Под Сумами столкнулись автобус и микроавтобус: есть пострадавшие

Предварительно, столкнулись рейсовый автобус и микроавтобус «Опель». Подробности позже..
Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека...
19-летний сумчанин в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого повредил два автомобиля....
Сегодня, 13 марта, около 13:00 в Глухове на ул. Героев Крут произошло ДТП....
ДТП произошло на перекрестке улиц Тополянская и Юрия Ветрова....
12 марта, около 11 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Набережная реки Стрелки и площади Покровской....