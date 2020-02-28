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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:48620

В аварии под Сумами погибли трое

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека

Происшествие произошло сегодня, около 8:30, возле села Постольное Сумского района.

Установлено, что столкнулись «Рено Трафик» и рейсовый автобус сообщением «Сумы - Знобь-Новгородский». По предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и два пассажира мини-автобуса.

Сейчас на месте происшествия работают медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Устанавливается количество пострадавших, причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Смертельное ДТП

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