В аварии под Сумами погибли трое Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека

Происшествие произошло сегодня, около 8:30, возле села Постольное Сумского района.

Установлено, что столкнулись «Рено Трафик» и рейсовый автобус сообщением «Сумы - Знобь-Новгородский». По предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и два пассажира мини-автобуса.

Сейчас на месте происшествия работают медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Устанавливается количество пострадавших, причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.