В Сумах «Мануфактура» закрывается на карантин Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор ТРЦ Владимир Лободин.

При этом супермаркет «Сильпо» работает в штатном режиме, но с усилением мер относительно профилактики и дезинфекции.