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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах «Мануфактура» закрывается на карантин

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор ТРЦ Владимир Лободин.

При этом супермаркет «Сильпо» работает в штатном режиме, но с усилением мер относительно профилактики и дезинфекции.

Общество Карантин Мануфактура

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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