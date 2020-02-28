В Сумах «Мануфактура» закрывается на карантин

При этом супермаркет «Сильпо» работает в штатном режиме, но с усилением мер относительно профилактики и дезинфекции.
Департамент социальной защиты населения просит сумчан в период карантина использовать дистанционное консультирование и не посещать учреждение без необходимости....
Сегодня, 13 марта, в Сумской мэрии провели очередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
Об этом сообщила директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова....
Как сообщил начальник отдела образования Ямпольской райгосадминистрации Олег Проценко, соответствующий приказ был подписан сегодня....
Сегодня, 12 марта, в Сумской мэрии прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....