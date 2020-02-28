Ночью под Сумами на пожаре погибли двое

16 марта в 3:35 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Тимирязева в с. Великая Чернеччина Сумского района. О пожаре сообщил сосед, который увидел дым и пламя из-под кровли дома. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади 8 кв. м, стены на площади до 12 кв. м, вещи домашнего обихода, диван и окна. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. При проведении разведки в двух разных комнатах дома на полу пожарные обнаружили тела хозяйки 1935 г.р. и ее знакомого 1969 г.р.
В 4:22 возгорание локализовали, а в 5:07 - потратив на тушение около 5 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня, 14 марта, на озере Чеха горели камыши....
В Княжичах Ямпольского района сгорело 3 гектара молодого леса....
Сегодня, 12 марта, в 6:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Смородянская в г....
Сегодня, 11 марта, в 11:26 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого...
В Конотопском районе, укрощая пожар, пожарные обнаружили тела 2 человек....