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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью под Сумами на пожаре погибли двое

Ликвидируя возгорание жилого дома, спасатели обнаружили тела двух людей.

16 марта в 3:35 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Тимирязева в с. Великая Чернеччина Сумского района. О пожаре сообщил сосед, который увидел дым и пламя из-под кровли дома. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади 8 кв. м, стены на площади до 12 кв. м, вещи домашнего обихода, диван и окна. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. При проведении разведки в двух разных комнатах дома на полу пожарные обнаружили тела хозяйки 1935 г.р. и ее знакомого 1969 г.р.

В 4:22 возгорание локализовали, а в 5:07 - потратив на тушение около 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар Смерть на пожаре

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