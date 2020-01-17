Смертельная авария под Сумами: пришлось привлекать спасателей

16 марта, в 8:39 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что на автодороге «Сумы-Путивль-Глухов», вблизи с. Постольное Сумского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса «Эталон» сообщением «Сумы - Знобь-Новгородское» и микроавтобуса.
На место происшествия немедленно прибыло 3 единицы техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели освободили из искореженного микроавтобуса пассажирку. Женщину передали медикам. Также проведено деблокирование тела 3-х человек (водитель и два пассажира), которые находились в микроавтобусе.
Количество травмированных людей и подробности ДТП устанавливаются, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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