Смертельная авария под Сумами: пришлось привлекать спасателей На Сумщине сотрудники ГСЧС освободили пострадавшую и деблокировали тела трех погибших людей из деформированного микроавтобуса.

16 марта, в 8:39 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что на автодороге «Сумы-Путивль-Глухов», вблизи с. Постольное Сумского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса «Эталон» сообщением «Сумы - Знобь-Новгородское» и микроавтобуса.

На место происшествия немедленно прибыло 3 единицы техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели освободили из искореженного микроавтобуса пассажирку. Женщину передали медикам. Также проведено деблокирование тела 3-х человек (водитель и два пассажира), которые находились в микроавтобусе.

Количество травмированных людей и подробности ДТП устанавливаются, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.