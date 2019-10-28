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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38243

Аграрии Сумской области начали сеять ранние зерновые

Аграрии Сумской области начали сеять ранние зерновые и зернобобовые культуры.

В настоящее время два района области ведут сев ранних яровых культур, в частности Липоводолинский и Роменский. Под урожай 2020 года аграрии области планируют посеять 65,2 тыс га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Об этом говорится в сообщении областного Департамента агропромышленного развития.

По состоянию на 12 марта все районы области провели подкормку озимых зерновых на 158,3 тыс. га, в том числе пшеницы озимой - 152,1 тыс. га.

Погодные условия, сложившиеся на Сумщине, способствовали хозяйствам области провести подкормку озимых культур и многолетних трав, и осуществить закрытие влаги на запланированных площадях в полном объеме. Кроме того, аграрии провели подкормку рапса на площади 15,1 тыс. га, что составляет 96% от прогноза.

Озимые культуры находятся в хорошем состоянии на 75% площадей, в удовлетворительном - 24%, слабые и редкие - 1%.

Согласно информации Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН, в этом году весеннее возобновления вегетации озимых культур началось 4 марта. Растения имеют вторичную корневую систему, длина которой достигает от 10 до 15 мм. Продолжается фаза кущения растений

В верхнем слое почвы запасы влаги на посевах озимой пшеницы хорошие. Запасы влаги пополнились благодаря весенним осадкам в виде снега и дождя.

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