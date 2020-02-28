В Сумах перепрофилируют две сумские больницы в инфекционные Во время аппаратного совещания 16 марта мэр Сум Александр Лысенко вышел с предложением перепрофилировать две сумские больницы под инфекционные.

- В случае коронавирусной инфекции во всех больницах Сум есть 25 аппаратов искусственной вентиляции легких и 14 кислородных концентраторов. Однако мы готовы закупить еще минимум 10 аппаратов ИВЛ. Думаем даже о большем количестве, ведь есть резервный фонд, поэтому будем аккумулировать все средства с медицинской и других структур на защитные средства и аппараты, - сказал Александр Лысенко.

Он также обратился к профильному заму Максиму Галицкому, начальнику отдела здравоохранения Елены Чумаченко с поручением перепрофилировать две сумские больницы в инфекционные - № 4 и № 5.

- Если в четвертой больнице инфекционное отделение есть, то теперь готовим и терапию. Пятая же больница должна быть полностью готова к перепрофилированию под инфекционную. Мы не должны допустить чтобы у нас заболела даже один человек, мы должны это предотвратить, - подчеркнул мэр.