В Сумах перепрофилируют две сумские больницы в инфекционные

- В случае коронавирусной инфекции во всех больницах Сум есть 25 аппаратов искусственной вентиляции легких и 14 кислородных концентраторов. Однако мы готовы закупить еще минимум 10 аппаратов ИВЛ. Думаем даже о большем количестве, ведь есть резервный фонд, поэтому будем аккумулировать все средства с медицинской и других структур на защитные средства и аппараты, - сказал Александр Лысенко.
Он также обратился к профильному заму Максиму Галицкому, начальнику отдела здравоохранения Елены Чумаченко с поручением перепрофилировать две сумские больницы в инфекционные - № 4 и № 5.
- Если в четвертой больнице инфекционное отделение есть, то теперь готовим и терапию. Пятая же больница должна быть полностью готова к перепрофилированию под инфекционную. Мы не должны допустить чтобы у нас заболела даже один человек, мы должны это предотвратить, - подчеркнул мэр.
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