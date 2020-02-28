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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумы идут на карантин: работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки

Сегодня, 16 марта, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение прекратить работу развлекательных заведений, заведений общественного питания, торговых центров, детских студий и кружков частной собственности в связи с угрозой распространения COVID-19.

Во время заседания комиссии городской голова Александр Лысенко подчеркнул важность соблюдения ограничительных мер в Сумах.

«Я еще раз подчеркиваю: карантин - не каникулы! Легкомысленное отношение к мерам собственной безопасности может очень дорого стоить. Поэтому мы принимаем решение с завтрашнего дня прекратить работу всех торговых и развлекательных заведений, заведений общественного питания - кафе и ресторанов, рынков, детских частных студий и кружков. Ограничения будут действовать на период карантина, то есть до 3 апреля включительно. В штатном режиме будут работать аптеки, АЗС и продовольственные магазины», - сказал городской голова.

Контролировать ситуацию работы и посещения заведений торгово-развлекательной сети во время карантина, с завтрашнего дня будут представители национальной и патрульной полиции.

Также городская комиссия рассмотрела вопрос раскрытия резервного фонда. По сообщению заместителя начальника отдела здравоохранения Натальи Кипенко, для того, чтобы приобрести все необходимые средства защиты медперсонала, средства дезинфекции и аппараты искусственного дыхания в больнице, необходим дополнительный финансовый ресурс.

«Было подсчитано потребность в средствах индивидуальной защиты, дезинфекционных средствах и аппаратах искусственной вентиляции легких в случае заноса на территорию города инфекции. Для того, чтобы полностью покрыть потребность в средствах защиты и лечения, необходимо раскрывать резервный фонд. Закупки мы должны сделать в течение недели», - отметила чиновница.

Поэтому с учетом предложений отдела здравоохранения, комиссия решила - на основе постановления Кабмина № 415 открыть резервный фонд на предотвращение распространения коронавируса.

Кроме того, комиссия приняла решение обратиться официальным письмом в Антимонопольный комитет Украины с просьбой отслеживать и регулировать ценовую политику на лекарства в аптеках и продукты питания в продовольственных магазинах Сум на время карантина.

В случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией отдел здравоохранения должен проработать перепрофилирование двух городских больниц № 4 и № 5 в инфекционные.

По информации отдела здравоохранения, на сегодняшний день в Сумах нет официально подтвержденных случаев коронавируса. Всего в Украине зарегистрировано пять случаев заболевания, один из которых завершился летальным исходом.

«Сейчас мы настраиваем дистанционную работу сотрудников городского совета. Обращаюсь ко всем предпринимателям, у кого есть возможность обеспечить дистанционно работу своего заведения, сделать это. Также прошу владельцев торгово-развлекательных заведений с пониманием отнестись к мерам противодействия распространению коронавируса», - сказал городской голова.

Он также обратился к сумчан с просьбой ограничить передвижение по городу и предложил в дальнейшем проводить городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в онлайн-режиме.

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