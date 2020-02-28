В Украине зафиксировано два новых случая коронавируса

«Лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта (9:30). С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.
Согласно ему, по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на коронавирус:
- 4 в Черновицкой области;
- 1 в Житомирской области.
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