В Украине зафиксировано два новых случая коронавируса В Украине зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, оба - в Черновицкой области. Всего в стране уже зафиксировано пять случаев.

«Лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта (9:30). С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно ему, по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на коронавирус:

- 4 в Черновицкой области;

- 1 в Житомирской области.