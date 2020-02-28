В Сумах новое подозрение на коронавирус Как сообщила и.о. начальницы городского отдела здравоохранения Елены Чумаченко, 15 марта в больничное учреждение обратилась женщина с признаками ОРВИ, которая вернулась из Европы.

Ее госпитализировали, взяли биоматериалы на анализ. Возраст женщины, откуда она прибыла и куда ее госпитализировали, Елена Чумаченко называть отказалась. Напомним, сейчас врачи ожидают результатов тестов на коронавирус двух юношей 2002 и 2004 годов рождения, которых госпитализировали несколько дней назад, пишет Sumy.Today.