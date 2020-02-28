В Сумах новое подозрение на коронавирус

Ее госпитализировали, взяли биоматериалы на анализ. Возраст женщины, откуда она прибыла и куда ее госпитализировали, Елена Чумаченко называть отказалась. Напомним, сейчас врачи ожидают результатов тестов на коронавирус двух юношей 2002 и 2004 годов рождения, которых госпитализировали несколько дней назад, пишет Sumy.Today.
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Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», из-за высокой вероятности распространения коронавирусной инфекции и во исполнение решения городской комиссии...
В Украине зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, оба - в Черновицкой области. Всего в стране уже зафиксировано пять...
Во время аппаратного совещания 16 марта мэр Сум Александр Лысенко вышел с предложением перепрофилировать две сумские больницы под инфекционные....
Вопрос дезинфекции общественного транспорта в связи с угрозой коронавируса поднял сегодня, 16 марта, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко....