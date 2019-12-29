Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:55496

На Сумщине нашли повешенной школьницу

Полиция начала расследование по факту смерти 16-летней девушки.

Одиннадцатиклассницу разыскивали с 13 марта. По словам родителей, в тот день, около 16:00, она пошла навестить бабушку и исчезла.

На ее поиски были ориентированы сотрудники Путивльского отделения полиции, спасатели, односельчане. Девушку искали у друзей, одноклассников и знакомых, отрабатывали железнодорожные и автовокзалы. В селе с участием актива работники полиции прочесывали местность. И в кустарнике, на окраине населенного пункта, девушку нашли повешенной.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Путивльского отделения полиции. В рамках досудебного расследования будут установлены причины и обстоятельства смерти школьницы.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Самоубийство

По тематике

Полиция установила личность сумчанина, которого утром нашли повешенным
17.02.2020 09:56

Полиция установила личность сумчанина, которого утром нашли повешенным

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, умерший - сумчанин 1991 года рождения....

В Сумах на мосту повесился человек
17.02.2020 09:20

В Сумах на мосту повесился человек

В Сумах на мосту нашли повешенным молодого человека....

08.01.2020 10:01

Шосткинец сделал себе «харакири»

Инцидент произошел 5 января около 23.55....

02.01.2020 16:28

На Сумщине после ссоры девушка спрыгнула с балкона

Начало года ознаменовалось несколькими трагическими событиями....

29.12.2019 09:46

В Сумах самоубийца спрыгнул с крыши многоэтажки

28 декабря, в 16:43 на линию 102 поступило сообщение от женщины, которая заявила о том, что ее муж, вероятно, хочет...

view counter

Статьи

От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
Вчера 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.