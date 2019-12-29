На Сумщине нашли повешенной школьницу Полиция начала расследование по факту смерти 16-летней девушки.

Одиннадцатиклассницу разыскивали с 13 марта. По словам родителей, в тот день, около 16:00, она пошла навестить бабушку и исчезла.

На ее поиски были ориентированы сотрудники Путивльского отделения полиции, спасатели, односельчане. Девушку искали у друзей, одноклассников и знакомых, отрабатывали железнодорожные и автовокзалы. В селе с участием актива работники полиции прочесывали местность. И в кустарнике, на окраине населенного пункта, девушку нашли повешенной.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Путивльского отделения полиции. В рамках досудебного расследования будут установлены причины и обстоятельства смерти школьницы.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.