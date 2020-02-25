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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах отключили воду в Курском микрорайоне

Из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Хотеньская, Леси Украинки и проспекту Курскому.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопроводной сети и замены задвижки по ул. Леси Украинки, 23 сегодня, 16 марта, в 10:35 временно прекращена подача воды по следующим адресам:

- №№ 16, 18, 18/1, 20, 22 по ул. Хотеньская;

- №№ 2/1, 4/1, 25 по ул. Леси Украинки;

№№ 51, 53, 55, 103, 103/1, 107 по пр. Курскому.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».

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