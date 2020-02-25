В Сумах отключили воду в Курском микрорайоне Из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети временно прекращена подача воды в некоторые дома по улицам Хотеньская, Леси Украинки и проспекту Курскому.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопроводной сети и замены задвижки по ул. Леси Украинки, 23 сегодня, 16 марта, в 10:35 временно прекращена подача воды по следующим адресам: - №№ 16, 18, 18/1, 20, 22 по ул. Хотеньская; - №№ 2/1, 4/1, 25 по ул. Леси Украинки; №№ 51, 53, 55, 103, 103/1, 107 по пр. Курскому. После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».