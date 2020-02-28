Сумской ЦПАУ изменил график работы

Временно ЦПАУ работать по следующему графику:
Понедельник - четверг: 8:00 - 17:15;
Пятница: 8:00 - 16:00.
О восстановлении обычного графика работы будет сообщено дополнительно.
Также является ЦПАУ рекомендует горожанам воздержаться от посещения учреждения и подавать обращения по личным вопросам, заявления на получение административных услуг средствами телекоммуникационной связи.
Телефоны структурных подразделений управления:
- отдел административных услуг (залы № 1 и 2) - 70-05-74 (вопросы регистрации и снятия с регистрации места проживания, удаление зеленых насаждений, специалист Пенсионного фонда);
- отдел по вопросам оформления паспортных документов (зал № 3) - 70-10-05 (вопросы оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и биометрического паспорта для выезда за границу);
- отдел по вопросам приема документов по государственной регистрации (зал № 4) - 70-00-64 (прием документов для регистрации физлиц-предпринимателей, юридических лиц, общественных формирований, регистрация недвижимого имущества);
- отдел разрешительных процедур (каб. № 107) - 70-05-75, 70-00-62 (земельные и архитектурные вопросы, разрешительные процедуры и т.д.);
- отдел государственной регистрации прав на недвижимое имущество - 70-10-04;
- отдел государственной регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей - 70-06-59;
- отдел документооборота и информационного обеспечения - канцелярия (каб. № 5) - 70-05-76;
- отдел регистрации места проживания - 70-05-81;
- сектор формирования архивных дел - 70-06-58;
- кабинет выдачи документов (каб. № 108) - 70-10-06;
- прием специалистов департамента соцзащиты населения, КП «Горводоканал», городского расчетного центра - 70-04-21.
Также в Центре предоставления административных услуг действует «горячая» линия: 70-05-75.
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