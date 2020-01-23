В Сумах закрыли телеграм-канал «Безпечене місто. Суми» С 16 марта полиция прекращает работу телеграм-канала «Безпечене місто. Суми».

Об этом поступило сообщение от самой полиции

«Уважаемые участники онлайн-форума группы «Безпечене місто. Суми».

На территории Сумской области внедрено работу мобильного приложения «My Pol», с помощью которого пользователи могут сделать быстрый вызов наряда полиции прикосновением благодаря функции «SOS», оценивать работу полицейских по номеру жетона, общаться с полицейскими языком закона, находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи и получать актуальные новости полиции.

Также в дальнейшем рекомендуем пользоваться возможностями указанного выше приложения (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noosphere.mypolice&hl=uk).

Функционирование мобильного приложения «My Pol» обеспечит наиболее эффективное реагирование на Ваши сообщения.

Также информируем, что мониторинг онлайн-форума группы «Безпечене місто. Суми» и ее работу с 16.03.2020 прекращено».